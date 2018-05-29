Последнее с форума:

Тема Сообщений
Баги сайта и форума 551
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590
Ситуация на юго-востоке Украины 119373
Политика и события в стране и мире 4142
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287
Юмор, анекдоты, байки 7712

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины

Десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей.

По информации украинского телеканала "2+2", футбольные клубы "Мариуполь", "Олимпик" и «Верес» замешаны в играх с фиксированным результатом в матчах первенства Украины. Молодежные составы команд "Ворскла","Заря", "Карпаты", "Александрия", "Черноморец", "Звезда" и "Сталь" также участвовали в договорных матчах.

Только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" не были замечены в организации "договорняков".

"Газета.ру"
Сегодня, 03:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.