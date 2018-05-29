СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины

Десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей.По информации украинского телеканала "2+2", футбольные клубы "Мариуполь", "Олимпик" и «Верес» замешаны в играх с фиксированным результатом в матчах первенства Украины. Молодежные составы команд "Ворскла","Заря", "Карпаты", "Александрия", "Черноморец", "Звезда" и "Сталь" также участвовали в договорных матчах.Только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" не были замечены в организации "договорняков".