Стефан де Врей стал игроком "Интера"

Защитник римского "Лацио" Стефан де Врей объявил о переходе в "Интер" на правах свободного агента."Я подписал контракт с клубом на пять лет, и я с нетерпением жду возможности сыграть за новую команду", — цитирует де Врея Goal.В минувшем сезоне 26-летний нидерландский защитник принял участие в 36 матчах чемпионата Италии.