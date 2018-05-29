Последнее с форума:

Тема Сообщений
Баги сайта и форума 551
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590
Ситуация на юго-востоке Украины 119373
Политика и события в стране и мире 4142
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287
Юмор, анекдоты, байки 7712

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Стефан де Врей стал игроком "Интера"

Защитник римского "Лацио" Стефан де Врей объявил о переходе в "Интер" на правах свободного агента.

"Я подписал контракт с клубом на пять лет, и я с нетерпением жду возможности сыграть за новую команду", — цитирует де Врея Goal.

В минувшем сезоне 26-летний нидерландский защитник принял участие в 36 матчах чемпионата Италии.
Теги: Лацио Интер Трансферы
Сегодня, 04:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.