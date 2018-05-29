Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119374
Политика и события в стране и мире 4144
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Балотелли посвятил Давиде Астори первый за 4 года гол за сборную Италии

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил защитнику Давиде Астори гол в ворота Саудовской Аравии (2:1).

"Я знаю, что уже поздно... но я убежден, что сегодня ты посмотрел игру с моим отцом! Этот гол, даже если это ничего не значит, даже если это не поможет, я посвящаю ее вам, Давиде Астори", - написал Балотелли в Инстаграме.
Давиде Астори умер 4 марта в возрасте 31 года.
Теги: Балотелли Астори
Сегодня, 08:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.