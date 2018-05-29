Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119374
Политика и события в стране и мире 4144
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Лацио" подпишет Хольгера Бадштубера

Защитник "Штутгарта" Хольгер Бадштубер, который в июле станет свободным агентом, продолжит карьеру в Италии.

29-летний игрок, известный по выступлениям за "Баварию" и сборную Германии, согласовал контракт с "Лацио".

В борьбе за Бадштубера римляне опередили "Фенербахче" и "Бешикташ".
Теги: Бадштубер Лацио
Сегодня, 09:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.