"Лацио" подпишет Хольгера Бадштубера

Защитник "Штутгарта" Хольгер Бадштубер, который в июле станет свободным агентом, продолжит карьеру в Италии.29-летний игрок, известный по выступлениям за "Баварию" и сборную Германии, согласовал контракт с "Лацио".В борьбе за Бадштубера римляне опередили "Фенербахче" и "Бешикташ".