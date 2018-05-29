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Анхель Ди Мария может вернуться в Мадрид

Мадридский "Атлетико" заинтересован в трансфере хавбека "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, сообщает AS

По данным источника, в услугах футболиста лично заинтересован тренер "матрасников" Диего Симеоне. Сам игрок тоже хотел бы поработать под руководством своего соотечественника.

Ди Мария в минувшем сезоне провел за "ПСЖ" 45 матчей и забил 21 мяч.
Теги: Ди Мария Атлетико
Сегодня, 10:51
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 11:46) #
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online

неплохой игрок я за ним следил в реале , вроде не уклюж на вид техника и хороший кпд , по мне так тогда реал послабел на тот момент когда его продали
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:36) #
  • -1
  •  (1)

Не плохо наклипал .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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