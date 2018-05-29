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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
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СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
Марку Силва претендует на пост тренера "Эвертона"
Sky Sports утверждает, что новым главным тренером "Эвертона" станет Марку Силва.
Стороны находятся на заключительном этапе переговоров.
Напомним, что 16 мая Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера "Эвертона".
Стороны находятся на заключительном этапе переговоров.
Напомним, что 16 мая Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера "Эвертона".
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