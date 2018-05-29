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Марку Силва претендует на пост тренера "Эвертона"

Sky Sports утверждает, что новым главным тренером "Эвертона" станет Марку Силва.

Стороны находятся на заключительном этапе переговоров.

Напомним, что 16 мая Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера "Эвертона".
Теги: Эвертон Марку Силва
Сегодня, 15:59
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