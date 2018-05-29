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Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером "Дерби Каунти"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером "Дерби Каунти" в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Экс-капитан сборной Англии рассматривается как приоритетный вариант замены Гэри Роветта, который возглавил "Сток Сити".
Теги: Лэмпард Дерби Каунти
Вчера, 22:49
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