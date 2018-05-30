"Лестер" предлагает 20 млн евро за защитника "Барселоны" Марлона

Защитник "Барселоны" Марлон, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за "Ниццу", может продолжить карьеру в АПЛ.Как сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Ривьер, каталонцы получили предложение от "Лестера" в размере 20 млн евро и намерены продать игрока.Марлон перешел в "Барселону" из "Флуминенсе" в 2016 году, но не смог закрепиться в составе и был отправлен в двухгодичную аренду в "Ниццу".В прошедшем сезоне 22-летний бразилец провел за «орлят» 23 матча в чемпионате Франции.