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Близкий друг Роналду: Криштиану несчастлив. Он лучший игрок мира, но ему сильно недоплачивают в "Реале"

Журналист и близкий друг Криштиану Роналду Нуну Гомеш рассказал о том, почему футболист недоволен своим положением в "Реале".

"Отношения Роналду и Переса охладели. Он обещал, что продлит контракт и увеличит зарплату Криштиану. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают.

Он хочет такого же отношения к себе, как в "Барселоне" к Месси. С ним был продлен контракт и увеличена зарплата. Это делает игрока счастливым, удовлетворенным, и он получает деньги, которые заслужил.

Он любит Мадрид. Им интересуются "ПСЖ" и "МЮ", но он не хочет никуда переходить. Криштиану считает, что именно в "Реале" он выиграет больше трофеев и индивидуальных наград", – цитирует Гомеша AS
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 09:01
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4
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№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
наверное на пропитание не хватает парню
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Писец человек несчастен и страдает.. Пожил бы он в нищей России, где люди живут на 15-20 тыс рублей в месяц.

какой смысл такое говорить.
В Африке люди дохнут каждый день от малярии и отсутствия питьевой воды.
Пусть тогда в Африке поживет чтоли?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 09:23) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Писец человек несчастен и страдает.. Пожил бы он в нищей России, где люди живут на 15-20 тыс рублей в месяц.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 09:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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