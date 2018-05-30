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Президент "Наполи" Де Лаурентис: если китайцы хотят Гамшика, им придется серьезно раскошелиться

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал интерес к полузащитнику Мареку Гамшику со стороны китайских клубов.

"Я сказал Мареку: "Куда ты собираешься перейти? Это твой дом". Если он хочет уйти, решение за ним, но китайца придется серьезно раскошелиться - я ни для кого не делаю скидок", - цитирует Де Лаурентиса Goal.com
Теги: Наполи Гамшик
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