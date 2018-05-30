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"Тоттенхэм" изучает возможность трансфера Гарета Бэйла

"Тоттенхэм" рассматривает возможность возвращения из "Реала" нападающего Гарета Бэйла.

Лондонский клуб изучает ситуацию вокруг валлийца и может в ближайшее время сделать предложение о его трансфере. Сам Бэйл будет открыт для возможного возвращения в "Тоттенхэм" и пойдет на компромисс в финансовом вопросе, если клубы согласуют сделку, утверждает The Independent.

Гарет уже выступал в составе "шпор" с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в "Реал" за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.
Теги: Тоттенхэм Бэйл Реал
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