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"Манчестер Юнайтед" заплатит за защитника "Порту" Диогу Далота отступные в 20 млн евро

Молодой защитник "Порту" Диогу Далот может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации The Telegraph, манкунианцы готовы активировать опцию выкупа 19-летнего португальца, которая составляет 20 млн евро.

Сообщается, что "МЮ" уже согласовал условия контракта с самим игроком. Официальное объявление о сделке должно быть сделано в ближайшее время.
Теги: Манчестер Юнайтед Порту
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