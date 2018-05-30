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Симоне Дзадза вернется в Италию

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза этим летом может вернуться в Италию. Как сообщает Football Italia, в услугах 26-летнего итальянского форварда заинтересованы "Милан" и "Торино". Ранее руководство испанского клуба сообщило, что команду ждут изменения.

В сезоне-2017/18 Дзадза сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.
Сегодня, 12:01
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
после чемпионств в нулевых в Валенсии постоянные перемены.
но этот сезон был хорош, но жаль что концовку смазали


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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