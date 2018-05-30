Симоне Дзадза вернется в Италию

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза этим летом может вернуться в Италию. Как сообщает Football Italia, в услугах 26-летнего итальянского форварда заинтересованы "Милан" и "Торино". Ранее руководство испанского клуба сообщило, что команду ждут изменения.В сезоне-2017/18 Дзадза сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.