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Клуб третьего итальянского дивизиона заинтересован в приобретении Лориуса Кариуса

Итальянский клуб "Римини", выступающий в третьей по силе итальянской лиге, заинтересован в услугах вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

"Я хотел бы оформить трансфер Кариуса в "Римини" в ближайшее время. Год контракта с нашим клубом — идеальный шанс найти место, в котором можно чувствовать себя абсолютно спокойным. Быть уверенным в своих силах и с чувством собственного достоинства следовать за своей мечтой. Но это будет отнюдь не прогулка, Кариусу сначала нужно будет выиграть конкуренцию у основного вратаря клуба – потрясающего Франческо Скотти", — цитирует президента "Римини" Corriere dello Sport.
Сегодня, 12:49
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
затравили парня..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (3)

Подъе..ал так подъе..ал))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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