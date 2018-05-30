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Хавьер Маскерано стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Аргентины

Полузащитник Хавьер Маскерано побил рекорд завершившего карьеру защитника Хавьера Дзанетти по числу матчей за сборную Аргентины, сообщает Ambito.

Товарищеский матч против Гаити (4:0) стал для Маскерано 143-м в карьере. Игроку была вручена специальная футболка в честь этого события.

На третьем месте идет Лионель Месси (124 матча), на четвертом – Роберто Айяла (114), на пятом – Диего Симеоне (104)
Теги: Маскерано Дзанетти Сборная Аргентины
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