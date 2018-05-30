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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы
Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы
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Хавьер Маскерано стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Аргентины
Полузащитник Хавьер Маскерано побил рекорд завершившего карьеру защитника Хавьера Дзанетти по числу матчей за сборную Аргентины, сообщает Ambito.
Товарищеский матч против Гаити (4:0) стал для Маскерано 143-м в карьере. Игроку была вручена специальная футболка в честь этого события.
На третьем месте идет Лионель Месси (124 матча), на четвертом – Роберто Айяла (114), на пятом – Диего Симеоне (104)
Товарищеский матч против Гаити (4:0) стал для Маскерано 143-м в карьере. Игроку была вручена специальная футболка в честь этого события.
На третьем месте идет Лионель Месси (124 матча), на четвертом – Роберто Айяла (114), на пятом – Диего Симеоне (104)
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