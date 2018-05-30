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"ПСЖ" предложит Роналду зарплату в полтора раза больше чем в "Реале"

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру во Франции.

По данным AS, "ПСЖ" намерен попытаться переманить португальца, предложив ему зарплату в 45 миллионов евро чистыми.

Ранее Роналду заявил, что его не устраивает его нынешний уровень зарплаты. Португалец зарабатывает по контракту в два раза меньше, чем звезда "Барселоны" Лионель Месси.
Теги: Роналду ПСЖ Реал
Сегодня, 14:49
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№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Vlad-ОБЖ 66 опередил. А то Нуну Гомеш переживал, что Роналду из-за "низкой" зарплаты несчастен в "Реале"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sandr_71
Раньше игра его была достойна внимания, в этом году ничем таким он себя не показал. Очередная распиаренная "звезда".


Плохо ни куя не понимать в футболе...очень не завидую тебе...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:36) #
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online

Цитата: FanAttack
Кавани Мбаппе Роналду Неймар...Каждый будет стараться забить сам. Не будет ни команды, ни лидера , ни игры и кубок ЛЧ вовек не видать. Они там долбанулись совсем в этом ПСЖ .

По игре с Реалом что показал Мбаппе?? Раньше игра его была достойна внимания, в этом году ничем таким он себя не показал. Очередная распиаренная "звезда".
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 15:28) #
  • +4
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Кавани Мбаппе Роналду Неймар...Каждый будет стараться забить сам. Не будет ни команды, ни лидера , ни игры и кубок ЛЧ вовек не видать. Они там долбанулись совсем в этом ПСЖ .
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 15:21) #
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Цитата: nedva
Месси не подавился

Месси - аутист, ему, похоже, все равно, сколько ему платят. Не припоминаю, чтоб он голосил, что его финансово обидели. вот папуля его - да, тот ртом и попом хапает за сынулю бабло.
Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать.


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
))) он не подавится бабками-то?


Месси не подавился, Неймар тоже. И он перетерпит.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
  • -5
  •  (7)

Возьмет ЛЧ с ПСЖ ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (5)

Текущий трансферный баланс: -144,60 Млн €

Финансовый фейр-плей на марше smirk


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
))) он не подавится бабками-то?)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:51) #
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  •  (6)
online

И сразу Кристина станет счастливее.. В полтора раза! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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