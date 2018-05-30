"ПСЖ" предложит Роналду зарплату в полтора раза больше чем в "Реале"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4191
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119425
|Зенит
|104635
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|70
|LIVERPOOL FC
|2532
|Мировые трансферы
|329
|Отдых в Крыму.
|180
|Баги сайта и форума
|551
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:11
"Тосно" не получил лицензию ФНЛ (9)
"Тосно" не получил лицензию ФНЛ (9)
14:22
Александр Самедов: ЧМ-2018 - это тот турнир, ради которого я когда-то пошел заниматься футболом (1)
Александр Самедов: ЧМ-2018 - это тот турнир, ради которого я когда-то пошел заниматься футболом (1)
14:17
Борис Игнатьев: игроки, которые при Манчини были главными действующими лицами, при Семаке, возможно, окажутся в запасе
Борис Игнатьев: игроки, которые при Манчини были главными действующими лицами, при Семаке, возможно, окажутся в запасе
12:36
Гончаренко: с братьями и Игнашевичем после сезона расстались так , как будто до следующей игры (8)
Гончаренко: с братьями и Игнашевичем после сезона расстались так , как будто до следующей игры (8)
12:01
Симоне Дзадза вернется в Италию (1)
Симоне Дзадза вернется в Италию (1)
09:44
Президент "Наполи" Де Лаурентис: если китайцы хотят Гамшика, им придется серьезно раскошелиться
Президент "Наполи" Де Лаурентис: если китайцы хотят Гамшика, им придется серьезно раскошелиться
09:01
Близкий друг Роналду: Криштиану несчастлив. Он лучший игрок мира, но ему сильно недоплачивают в "Реале" (26)
Близкий друг Роналду: Криштиану несчастлив. Он лучший игрок мира, но ему сильно недоплачивают в "Реале" (26)
08:51
Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы
Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы
08:32
"Ротор-Волгоград" вернул исторический герб и работает над возвращением прежнего названия без приставки (2)
"Ротор-Волгоград" вернул исторический герб и работает над возвращением прежнего названия без приставки (2)
"ПСЖ" предложит Роналду зарплату в полтора раза больше чем в "Реале"
Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру во Франции.
По данным AS, "ПСЖ" намерен попытаться переманить португальца, предложив ему зарплату в 45 миллионов евро чистыми.
Ранее Роналду заявил, что его не устраивает его нынешний уровень зарплаты. Португалец зарабатывает по контракту в два раза меньше, чем звезда "Барселоны" Лионель Месси.
По данным AS, "ПСЖ" намерен попытаться переманить португальца, предложив ему зарплату в 45 миллионов евро чистыми.
Ранее Роналду заявил, что его не устраивает его нынешний уровень зарплаты. Португалец зарабатывает по контракту в два раза меньше, чем звезда "Барселоны" Лионель Месси.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.