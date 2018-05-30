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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Марко Арнаутовича

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Сделка может состояться в летний трансферный период.

Арнаутович перешел в "Вест Хэм" в 2017 году из "Сток Сити" и в 31 матче АПЛ сезона-2017/18 забил 11 голов. Австриец выступает в Англии с 2013 года.
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед Трансферы
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