"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Марко Арнаутовича

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Сделка может состояться в летний трансферный период.Арнаутович перешел в "Вест Хэм" в 2017 году из "Сток Сити" и в 31 матче АПЛ сезона-2017/18 забил 11 голов. Австриец выступает в Англии с 2013 года.