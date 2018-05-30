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Мать Роналду: я бы предпочла, чтобы Криштиану вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Мать форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду Долореш Авейру прокомментировала новость о возможном переходе сына в "Пари Сен-Жермен".

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба готово платить 33-летнему нападающему зарплату 45 миллионов евро за сезон. В мадридском клубе Роналду получает значительно меньше.

"Мне нравится Париж. Я люблю посещать Францию, ведь здесь все очень хорошо относятся ко мне. Если говорить откровенно, я не буду возражать переходу Криштиану в "ПСЖ", но я бы предпочла, чтобы он вернулся в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Авейру AS.

В минувшем сезоне Роналду отметился 26 голами в 27 матчах чемпионата Испании.
Теги: Роналду Реал ПСЖ Манчестер Юнайтед
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