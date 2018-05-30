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Вагнер Лав может вернуться в Бразилию

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав сообщил о финансовых проблемах его нынешнего клуба — турецкого "Бешикташа".

"Клуб сделал серьезные инвестиции в прошлом сезоне, но все пошло не так, как планировалось. Мы не смогли стать чемпионами, не попали в Лигу чемпионов. Вот почему существует серьезная финансовая потеря для клуба. В следующем сезоне руководство хочет уменьшить зарплатную ведомость", — передает слова бразильца Sporx.

Также форвард рассказал о своих планах на будущее.

"Что касается меня, то я плыву по течению, не опережаю события. Если мне нужно будет вернуться в Бразилию, значит вернусь. На данный момент я не против такого варианта. В декабре у меня было предложение от "Фламенго", — добавил Вагнер.

"Газета.ру"
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 21:43
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Почему не в ЦСКА?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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