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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Защитник бирмингемской "Астон Виллы" Джон Терри покинет команду.
"Астон Вилла" прекращает сотрудничество с Терри. Нам хотелось бы выразить искреннюю благодарность за усилия и профессионализм, которые он продемонстрировал в прошлом сезоне. Он является настоящим лидером, который превзошёл наши ожидания. Он был популярным и влиятельным игроком в раздевалке команды, великолепно сыграв роль капитана и создав мост между футболистами и нашими болельщиками", — передает официальный сайт клуба
"Газета.ру"
"Астон Вилла" прекращает сотрудничество с Терри. Нам хотелось бы выразить искреннюю благодарность за усилия и профессионализм, которые он продемонстрировал в прошлом сезоне. Он является настоящим лидером, который превзошёл наши ожидания. Он был популярным и влиятельным игроком в раздевалке команды, великолепно сыграв роль капитана и создав мост между футболистами и нашими болельщиками", — передает официальный сайт клуба
"Газета.ру"
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