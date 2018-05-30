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Джон Терри покинул "Астон Виллу"

Защитник бирмингемской "Астон Виллы" Джон Терри покинет команду.

"Астон Вилла" прекращает сотрудничество с Терри. Нам хотелось бы выразить искреннюю благодарность за усилия и профессионализм, которые он продемонстрировал в прошлом сезоне. Он является настоящим лидером, который превзошёл наши ожидания. Он был популярным и влиятельным игроком в раздевалке команды, великолепно сыграв роль капитана и создав мост между футболистами и нашими болельщиками", — передает официальный сайт клуба

"Газета.ру"
Теги: Терри Астон Вилла
Сегодня, 22:21
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