Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"

Защитник Иван Маркано, ранее выступавший за "Рубин", продолжит карьеру в "Роме", сообщает пресс-служба клуба.В четверг, 31 мая, Маркано пройдет медицинское обследование.Испанец играл в "Рубине" с 2012 года.