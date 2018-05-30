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Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Защитник Иван Маркано, ранее выступавший за "Рубин", продолжит карьеру в "Роме", сообщает пресс-служба клуба.
В четверг, 31 мая, Маркано пройдет медицинское обследование.
Испанец играл в "Рубине" с 2012 года.
В четверг, 31 мая, Маркано пройдет медицинское обследование.
Испанец играл в "Рубине" с 2012 года.
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