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Антуан Гризманн определится со своим будущим в начале июля

По информации SFR Sport, форвард "Атлетико" Антуан Гризманн определится со своим будущим в начале июля.

27-летний француз объявит о своем решении в начале июля.

Напомним, что 27-летний француз имеет на руках два предложения. "Барселона" предлагает ему 5-летний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, а "Атлетико" - 25 миллионов евро и 4 года контракта
Теги: Гризманн Барселона Атлетико
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