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Марио Балотелли: если бы я был белым, у меня было бы намного меньше проблем

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал о случаях, когда он сталкивался с расизмом.

"Очевидно, если бы я был белым, у меня было бы намного меньше проблем. Все двери были для меня закрыты в течении 18 лет. Двери открылись, когда я получил итальянское гражданство, однако относились ко мне так же, как и раньше.

Был один случай, который я никогда не забуду. Я закончил домашнюю работу и пошел во двор поиграть с ребятами в футбол. Я спросил у них: "Привет, ребята, сыграем?", на что мне ответили: "Нет, Марио, ты не будешь играть, потому что ты черный". Они воспринимали меня иначе из-за того, что я черный. Я думал, что они не хотят играть со мной, потому что я агрессивный, однако затем я узнал правду.

В 2009 году я столкнулся с расизмом уже на взрослом уровне. Во время матча "Ювентус" – "Интер" меня обзывали "обезьяной", "нигером", говорили, чтобы я возвращался в Африку", – приводит слова Балотелли Football Italia.
Теги: Балотелли
Сегодня, 09:28
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это черный расист ...дай ему власть всех белых на гильотину отправит ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы ты не обращал внимания на цвет своей кожи и на то что об этом думают и говорят окружающие у тебя вообще не было бы проблем.

Или если жестче, то это:
Цитата: ythe
да нет, вот если бы у тебя был мозг...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да нет, вот если бы у тебя был мозг...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 10:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
майкл Джексон поспорил бы


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
А то к белым то только на "сэр" всегда обращаются.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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