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Джон Терри: я горд, что выступал за"Астон Виллу"

Джон Терри подвел итоги своей игры за футбольный клуб "Астон Вилла"

"Я горжусь, что у меня была возможность выступать и быть капитаном такого великого клуба, как "Астон Вилла". Я отдал всего себя на поле и за его пределами, и мне до сих пор обидно, что команда не вышла в премьер-лигу, она этого полностью заслуживает", - написал Терри в Инстаграме.

37-летний англичанин перешел в клуб из Бирмингема из "Челси" прошлым летом, однако не смог помочь команде вернуться в премьер-лигу. В минувшем сезоне "львы" заняли четвертое место в чемпионшипе и проиграли "Фулхэму" (0:1) в решающем матче за выход в высший дивизион.
Теги: Терри Астон Вилла
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