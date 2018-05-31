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Хаби Алонсо и Рауль начинают тренерскую карьеру

Бывшие футболисты мадридского "Реала" Хаби Алонсо и Рауль Гонсалес в ближайшее время возглавят молодежные команды мадридского клуба, сообщает Marca.

В настоящий момент экс-игроки "сливочных" проходят тренерские курсы УЕФА, которые завершатся в пятницу, 1 июня.

В результате курсов, начавшихся в апреле, будущим специалистам будут выданы тренерские лицензии УЕФА категорий А и В.
Теги: Рауль Хаби Алонсо
Сегодня, 10:39
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