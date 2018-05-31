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Неймар: мой отец не решает, где мне играть

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что все решения по карьере принимает только он.

"Отец не принимает решения по моей карьере. Я тот, кто решает такие вопросы.

Он лучший советник, к которому я всегда могу обратиться, но, в конце концов, это мой выбор.

Мой отец заботится о других вопросах, которые идут параллельно с футболом, чтобы я мог сосредоточиться исключительно на профессии", – цитирует Неймара Goal
Теги: Неймар
Сегодня, 10:49
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
в угол... на горох. laughing
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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