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Эдуардо Бериссо стал главным тренером "Атлетик Бильбао"

Новым главным тренером "Атлетика" стал бывший наставник "Севильи" Эдуардо Бериссо.

Как сообщает официальный сайт клуба из Бильбао, контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2019 года. Сегодня же "Атлетик" проведет презентацию нового главного тренера.

Бериссо сменил на посту наставника "Атлетика" Хосе Анхеля Сиганду, под руководством которого в прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Примере.
Теги: Атлетик Бериссо
Сегодня, 14:11
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:45) #
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16ое место для басков - это ппц
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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