Эдуардо Бериссо стал главным тренером "Атлетик Бильбао"

Новым главным тренером "Атлетика" стал бывший наставник "Севильи" Эдуардо Бериссо.Как сообщает официальный сайт клуба из Бильбао, контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2019 года. Сегодня же "Атлетик" проведет презентацию нового главного тренера.Бериссо сменил на посту наставника "Атлетика" Хосе Анхеля Сиганду, под руководством которого в прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Примере.