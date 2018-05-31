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Эдуардо Бериссо стал главным тренером "Атлетик Бильбао"
Новым главным тренером "Атлетика" стал бывший наставник "Севильи" Эдуардо Бериссо.
Как сообщает официальный сайт клуба из Бильбао, контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2019 года. Сегодня же "Атлетик" проведет презентацию нового главного тренера.
Бериссо сменил на посту наставника "Атлетика" Хосе Анхеля Сиганду, под руководством которого в прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Примере.
Как сообщает официальный сайт клуба из Бильбао, контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2019 года. Сегодня же "Атлетик" проведет презентацию нового главного тренера.
Бериссо сменил на посту наставника "Атлетика" Хосе Анхеля Сиганду, под руководством которого в прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Примере.
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