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Зинедин Зидан: "Реалу" нужны перемены
Зинедин Зидан на пресс-конференции прокомментировал решение покинуть пост главного тренера "Реала".
"Я принял решение не продолжать быть главным тренером "Реала". Момент может показаться странным, но команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать, нужен новый голос. Требуются новые тренерские решения, и поэтому я принял это решение", - цитирует француза Marca.
"Я принял решение не продолжать быть главным тренером "Реала". Момент может показаться странным, но команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать, нужен новый голос. Требуются новые тренерские решения, и поэтому я принял это решение", - цитирует француза Marca.
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