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Зинедин Зидан: "Реалу" нужны перемены

Зинедин Зидан на пресс-конференции прокомментировал решение покинуть пост главного тренера "Реала".

"Я принял решение не продолжать быть главным тренером "Реала". Момент может показаться странным, но команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать, нужен новый голос. Требуются новые тренерские решения, и поэтому я принял это решение", - цитирует француза Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 15:08
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№5 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
угу, Зидан ещё в конце добавил, что он с детства за Зенит


С детства за Зенит только Орлов и Зидан, остальные с 2008-го


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это правильно - от греха подальше...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:28) #
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online

Цитата: sergey3709
Зенит поспешил?

Семак поспешил)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 15:24) #
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  •  (3)
online

Цитата: sergey3709
Зенит поспешил?

угу, Зидан ещё в конце добавил, что он с детства за Зенит и жаль, что он успел до того как Семака взяли
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:18) #
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  •  (4)

Зенит поспешил?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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