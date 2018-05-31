Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака получил ушиб колена на тренировке сборной Швейцарии. Как сообщает пресс-служба федерации футбола страны, повреждение хавбека оказалось несерьёзным. Он пропустит несколько тренировок и ближайший товарищеский матч с Испанией. Джака сможет поехать на ЧМ-2018.