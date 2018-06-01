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Дидье Дешам посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико"

Как утверждает RMC Sport, Антуан Гризманн обсудил свое будущее с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Тот посоветовал ему остаться в "Атлетико". Тренер считает, что Гризманну лучше остаться на первых ролях в "Атлетико", чем стать одним из ряда игроков в "Барселоне".

Некоторые партнеры Гризманна по сборной, наоборот, советовали ему принять второй вариант.
Теги: Гризманн
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