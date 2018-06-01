Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119459
Зенит 104648
Курилка 1523
КБ-Гостевая 26656
Политика и события в стране и мире 4210
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Марсело Бьелса может возглавить "Лидс"

Аргентинский тренер Марсело Бьелса может продолжить карьеру в английском чемпионшипе.

По информации El Correo, аргентинец ведет переговоры с "Лидсом".

Соглашение может быть подписано в ближайшие дни.
Теги: Бьелса
Сегодня, 10:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.