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Великий комбинатор: Зидан ушёл на пике славы
Накануне уже бывший главный тренер «Реала» Зиннедин Зидан собрал пресс-конференцию, объявив о своей отставке. Шок, разочарование, удивление. Наверное, в эти минуты поклонников «Реала» переполняли все чувства. Дальше мадридцы идут без тренера, переписавшего историю клубного футбола в Европе. Rusfootball.info попытался разобраться в причинах решения Зидана.
Во французской прессе слухи о скором уходе Зидана из «Реала» появились ещё несколько дней назад. Но всё равно в такие разговоры не верилось. Какой специалист, находящийся в здравом уме, может захотеть уйти из «Королевского клуба» по собственному желанию? Добровольцев не было в течение последних 15 лет. Зидан сломал систему. Он стал первым тренером за очень длительное время, которого не уволили из «Реала». Наверное, именно этим объясняется несколько ошарашенный вид президента мадридцев Флорентино Переса. Человек, безжалостно решающий судьбы игроков и тренеров, скупающих звёзд, проповедующий философию «галактикос», выглядел откровенно растеряно. И, признаться, вид Переса вызывал не меньшее удивление, чем решение самого Зизу.
В «Реале» Зидан стал великим. Пока Жозе Моуриньо безуспешно бьётся с игроками «Манчестер Юнайтед», именно Зидан перехватил титул «особенного». Это именно ему удалось наскоком покорить новые вершины. Именно он написал новую главу в истории европейского футбола, выиграв три розыгрыша Лиги чемпионов подряд. Конечно, не обходилось и без провалов. Чего только стоят фиаско в Примере и Кубке Испании, где «Реал» выбил из турнира скромный «Леганес»? Но, всё-таки, именно по еврокубковым успехам нужно измерять величие «Реала». В конце концов, три-четыре года подряд выигрывать национальные чемпионаты удавалось многим, спросите Массимилиано Аллегри или Сэра Алекса Фергюсона. Но никто из них так и не смог покорить Лигу чемпионов, где нужно выходить сконцентрированным на каждый матч. Где одна ошибка может перечеркнуть кропотливую работу на протяжении всего сезоа.
Идеальный дирижёр
Зидан всегда был довольно эксцентричным человеком, подверженным буре эмоций. И это вылилось не только в эпизод с Марко Матерации, закончившийся знаменитым ударом головой и удалением в финале чемпионата мира. Зидан в бытность игроком всегда был готов удивить и шокировать. Наверное, в этом тоже заключается величие француза. «Хорошие мальчики» редко становятся большими личностями в футболе, где нужно уметь принимать тяжёлые решения и проявлять эмоции. Теперь Зидан показал, что он остался верен своим принципам.
Пожалуй, можно выделить несколько причин в отставке Зидана, хотя истинные знает только он сам. На пресс-конференции уже бывший тренер «Реала» заявил, что команде нужно начать новую главу истории. Действительно, мадридцев ждут непростые времена. Криштиану Роналду уже 33, Лука Модрич и Карим Бензема уже тоже преодолели 30-летний рубеж, на подходе к нему и Тони Кроос. «Вечному» Серхио Рамосу исполнилось 32 года. Масштабная перестройка в Мадриде назревает, команде нужны новые лидеры. Не зря ведь так упорно обсуждается возможный интерес к Неймару и Киллиану Мбаппе. Зидан, по всей видимости, заниматься этой работой не хочет. Сам Зизу показал себя в Мадриде умелым дирижёром, который отлично руководит звёздным оркестром. Мы об этом уже писали в нашем анализе финала Лиги чемпионов. Зидан не является реформатором, он не одержим идеей привлечения молодых игроков в команду, не проявляет гибкость и стремление использовать изощрённые тактические схемы, его игроки не превращаются в винтики огромного механизма, как это бывает у Хосепа Гвардиолы. Вместо этого Зидан даёт своим подопечным свободу, прекрасно зная, что они сами разберутся, как надо играть. Благо в его распоряжении находятся лучшие игроки мира в своих амплуа.
Много ли в «Реале» появилось новых лиц при Зидане? Кто успешно прошёл академию «королевского клуба» и стал игроком основного состава? Найти ответы на эти вопросы, не заглянув в Википедию довольно трудно. Зизу и не заморачивается на эти темы, он просто использует огромный потенциал команды. Согласитесь, после трёх невероятных сезонов трудно возвращаться к исходной точке и начинать закладывать фундамент. Хочется ли этим заниматься Зидану? – Вряд ли. Он прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны. Если «Реал» откатится назад, на несколько сезонов выпадет из борьбы за чемпионство в Испании и перестанет добиваться хороших результатов в Лиге чемпионов, Зидану обязательно укажут на дверь. Француз прекрасно понимает это и явно не хочет повторить судьбу своих предшественников.
В силу своего характера Зидан является и довольно вспыльчивым и обидчивым человеком. Конечно, Зизу прекрасно знал о том, что по ходу нынешнего сезона висел на волоске от увольнения. В тяжёлый момент, когда «Реал» проиграл в Кубке Испании «Леганесу», а отставание от «Барселоны» превысило 15 очков, только ленивый не отправлял его в отставку. А тут ещё и «Тоттенхэм» с Почеттино, едва ли не главным кандидатом на пост главного тренера «Реала», переиграл мадридцев с Зиданом. Наверняка, Зидан хорошо запомнил такое отношение к себе со стороны руководства мадридцев. И, одержав очередную победу в Лиге чемпионов, решил сыграть на опережении. Можно называть это мстительностью, можно называть дальновидностью.
В качестве третьей причины отставки видится потеря мотивации и усталость. Зидан провёл в «Реале» изнурительные сезоны, выиграл всё, о чём только можно было мечтать. А что дальше? – Наверное, такой вопрос задаёт себе каждый человек, достигший в своей работе пика. Тяжело поддерживать мотивацию, когда уже толком не к чему стремиться. Да и усталость тоже сказывается, хочется начать высыпаться по утрам, не переживать за очередной матч и не думать о том, как решить те или иные вопросы. С человеческой точки зрения Зидана понять можно.
Что дальше?
Главный вопрос в том, кто теперь займёт вакантную должность в столичном клубе. По всей видимости, «Реал» максимально заинтересован в Почеттино, о котором говорилось ещё по ходу сезона. Но нужно учитывать «фактор Леви»: президент «шпор» Даниэль Леви известен своей прижимистостью. Ни при каких обстоятельствах Леви не отпустит Почеттино без солидной компенсации. По слухам, она может достигать 50 миллионов фунтов. Это многовато даже для «Реала» с его неограниченными возможностями.
Интерес вариант и с Аллегри, который с «Ювентусом» добился максимума, учитывая возможности клуба. В Мадриде он мог бы получить куда больший ресурс, необходимый для побед в Лиге чемпионов, о чём так мечтает сам итальянец.
Но лично мне было бы очень интересно посмотреть в «Реале» на Арсена Венгера, пусть этот вариант и кажется настоящей фантастикой. Венгер всегда был одержим идеей омоложения состава, строительства новой команды. В «Реале» он бы получил эту возможность, подкреплённую солидной финансовой базой. Сам Венгер неоднократно говорил, что хотел бы возглавить клуб, в котором можно в краткосрочной перспективе достичь успехов. Где ещё Венгер может выиграть Лигу чемпионов, если не в команде, правящей европейским баллом?!
Конечно, есть и куда менее очевидные варианты. Например, бывший игрок «Реала» Гути. Но вряд ли мадридцы решатся на такие эксперименты. По всей видимости, не будут они делать выбор и в пользу бывшего тренера «Наполи» Маурицио Сарри, который в принципе не подходит «Реалу». В Неаполе Сарри превратил своих подопечных в роботов, чётко выполняющих поставленные команды. В Мадриде такой вариант, конечно, не пройдёт.
Но кто бы ни возглавил «Реал», это будет чрезвычайно интересно. Перестройка в Мадриде началась даже раньше, чем мы её ждали.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Во французской прессе слухи о скором уходе Зидана из «Реала» появились ещё несколько дней назад. Но всё равно в такие разговоры не верилось. Какой специалист, находящийся в здравом уме, может захотеть уйти из «Королевского клуба» по собственному желанию? Добровольцев не было в течение последних 15 лет. Зидан сломал систему. Он стал первым тренером за очень длительное время, которого не уволили из «Реала». Наверное, именно этим объясняется несколько ошарашенный вид президента мадридцев Флорентино Переса. Человек, безжалостно решающий судьбы игроков и тренеров, скупающих звёзд, проповедующий философию «галактикос», выглядел откровенно растеряно. И, признаться, вид Переса вызывал не меньшее удивление, чем решение самого Зизу.
В «Реале» Зидан стал великим. Пока Жозе Моуриньо безуспешно бьётся с игроками «Манчестер Юнайтед», именно Зидан перехватил титул «особенного». Это именно ему удалось наскоком покорить новые вершины. Именно он написал новую главу в истории европейского футбола, выиграв три розыгрыша Лиги чемпионов подряд. Конечно, не обходилось и без провалов. Чего только стоят фиаско в Примере и Кубке Испании, где «Реал» выбил из турнира скромный «Леганес»? Но, всё-таки, именно по еврокубковым успехам нужно измерять величие «Реала». В конце концов, три-четыре года подряд выигрывать национальные чемпионаты удавалось многим, спросите Массимилиано Аллегри или Сэра Алекса Фергюсона. Но никто из них так и не смог покорить Лигу чемпионов, где нужно выходить сконцентрированным на каждый матч. Где одна ошибка может перечеркнуть кропотливую работу на протяжении всего сезоа.
Идеальный дирижёр
Зидан всегда был довольно эксцентричным человеком, подверженным буре эмоций. И это вылилось не только в эпизод с Марко Матерации, закончившийся знаменитым ударом головой и удалением в финале чемпионата мира. Зидан в бытность игроком всегда был готов удивить и шокировать. Наверное, в этом тоже заключается величие француза. «Хорошие мальчики» редко становятся большими личностями в футболе, где нужно уметь принимать тяжёлые решения и проявлять эмоции. Теперь Зидан показал, что он остался верен своим принципам.
Пожалуй, можно выделить несколько причин в отставке Зидана, хотя истинные знает только он сам. На пресс-конференции уже бывший тренер «Реала» заявил, что команде нужно начать новую главу истории. Действительно, мадридцев ждут непростые времена. Криштиану Роналду уже 33, Лука Модрич и Карим Бензема уже тоже преодолели 30-летний рубеж, на подходе к нему и Тони Кроос. «Вечному» Серхио Рамосу исполнилось 32 года. Масштабная перестройка в Мадриде назревает, команде нужны новые лидеры. Не зря ведь так упорно обсуждается возможный интерес к Неймару и Киллиану Мбаппе. Зидан, по всей видимости, заниматься этой работой не хочет. Сам Зизу показал себя в Мадриде умелым дирижёром, который отлично руководит звёздным оркестром. Мы об этом уже писали в нашем анализе финала Лиги чемпионов. Зидан не является реформатором, он не одержим идеей привлечения молодых игроков в команду, не проявляет гибкость и стремление использовать изощрённые тактические схемы, его игроки не превращаются в винтики огромного механизма, как это бывает у Хосепа Гвардиолы. Вместо этого Зидан даёт своим подопечным свободу, прекрасно зная, что они сами разберутся, как надо играть. Благо в его распоряжении находятся лучшие игроки мира в своих амплуа.
Зидан объявляет о своей отставке
Много ли в «Реале» появилось новых лиц при Зидане? Кто успешно прошёл академию «королевского клуба» и стал игроком основного состава? Найти ответы на эти вопросы, не заглянув в Википедию довольно трудно. Зизу и не заморачивается на эти темы, он просто использует огромный потенциал команды. Согласитесь, после трёх невероятных сезонов трудно возвращаться к исходной точке и начинать закладывать фундамент. Хочется ли этим заниматься Зидану? – Вряд ли. Он прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны. Если «Реал» откатится назад, на несколько сезонов выпадет из борьбы за чемпионство в Испании и перестанет добиваться хороших результатов в Лиге чемпионов, Зидану обязательно укажут на дверь. Француз прекрасно понимает это и явно не хочет повторить судьбу своих предшественников.
В силу своего характера Зидан является и довольно вспыльчивым и обидчивым человеком. Конечно, Зизу прекрасно знал о том, что по ходу нынешнего сезона висел на волоске от увольнения. В тяжёлый момент, когда «Реал» проиграл в Кубке Испании «Леганесу», а отставание от «Барселоны» превысило 15 очков, только ленивый не отправлял его в отставку. А тут ещё и «Тоттенхэм» с Почеттино, едва ли не главным кандидатом на пост главного тренера «Реала», переиграл мадридцев с Зиданом. Наверняка, Зидан хорошо запомнил такое отношение к себе со стороны руководства мадридцев. И, одержав очередную победу в Лиге чемпионов, решил сыграть на опережении. Можно называть это мстительностью, можно называть дальновидностью.
В качестве третьей причины отставки видится потеря мотивации и усталость. Зидан провёл в «Реале» изнурительные сезоны, выиграл всё, о чём только можно было мечтать. А что дальше? – Наверное, такой вопрос задаёт себе каждый человек, достигший в своей работе пика. Тяжело поддерживать мотивацию, когда уже толком не к чему стремиться. Да и усталость тоже сказывается, хочется начать высыпаться по утрам, не переживать за очередной матч и не думать о том, как решить те или иные вопросы. С человеческой точки зрения Зидана понять можно.
Что дальше?
Главный вопрос в том, кто теперь займёт вакантную должность в столичном клубе. По всей видимости, «Реал» максимально заинтересован в Почеттино, о котором говорилось ещё по ходу сезона. Но нужно учитывать «фактор Леви»: президент «шпор» Даниэль Леви известен своей прижимистостью. Ни при каких обстоятельствах Леви не отпустит Почеттино без солидной компенсации. По слухам, она может достигать 50 миллионов фунтов. Это многовато даже для «Реала» с его неограниченными возможностями.
Интерес вариант и с Аллегри, который с «Ювентусом» добился максимума, учитывая возможности клуба. В Мадриде он мог бы получить куда больший ресурс, необходимый для побед в Лиге чемпионов, о чём так мечтает сам итальянец.
Но лично мне было бы очень интересно посмотреть в «Реале» на Арсена Венгера, пусть этот вариант и кажется настоящей фантастикой. Венгер всегда был одержим идеей омоложения состава, строительства новой команды. В «Реале» он бы получил эту возможность, подкреплённую солидной финансовой базой. Сам Венгер неоднократно говорил, что хотел бы возглавить клуб, в котором можно в краткосрочной перспективе достичь успехов. Где ещё Венгер может выиграть Лигу чемпионов, если не в команде, правящей европейским баллом?!
Венгер в "Реале"? А вдруг!
Конечно, есть и куда менее очевидные варианты. Например, бывший игрок «Реала» Гути. Но вряд ли мадридцы решатся на такие эксперименты. По всей видимости, не будут они делать выбор и в пользу бывшего тренера «Наполи» Маурицио Сарри, который в принципе не подходит «Реалу». В Неаполе Сарри превратил своих подопечных в роботов, чётко выполняющих поставленные команды. В Мадриде такой вариант, конечно, не пройдёт.
Но кто бы ни возглавил «Реал», это будет чрезвычайно интересно. Перестройка в Мадриде началась даже раньше, чем мы её ждали.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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