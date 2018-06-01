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"Ювентус" договорился с полузащитником "Ромы" Лоренцо Пеллегрини

"Ювентус" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Клуб из Турина уже согласовал с агентами Пеллегрини условия личного контракта игрока.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Арсенал".

Calciomercato
Теги: Ювентус Пеллегрино
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