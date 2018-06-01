"Ювентус" договорился с полузащитником "Ромы" Лоренцо Пеллегрини

"Ювентус" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.Клуб из Турина уже согласовал с агентами Пеллегрини условия личного контракта игрока.Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Арсенал".