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Джибриль Сидибе перейдет в "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" достиг предварительной договоренности о переходе защитника "Монако" Джибриля Сидибе, сообщает L’Equipe.
Теперь клубам предстоит определиться по сумме трансфера. Приход Сидибе, возможно, заставит мадридский клуб продать другого флангового защитника Шиме Врсалько, серьезный интерес к которому есть у ряда итальянских клубов.
Теперь клубам предстоит определиться по сумме трансфера. Приход Сидибе, возможно, заставит мадридский клуб продать другого флангового защитника Шиме Врсалько, серьезный интерес к которому есть у ряда итальянских клубов.
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