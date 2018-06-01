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Джибриль Сидибе перейдет в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" достиг предварительной договоренности о переходе защитника "Монако" Джибриля Сидибе, сообщает L’Equipe.

Теперь клубам предстоит определиться по сумме трансфера. Приход Сидибе, возможно, заставит мадридский клуб продать другого флангового защитника Шиме Врсалько, серьезный интерес к которому есть у ряда итальянских клубов.
Теги: Сидибе Монако Атлетико
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