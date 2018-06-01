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Пепе Рейна: "Милан" мой последний клуб в карьере

Голкипер Пепе Рейна сообщил, что намерен завершить карьеру в "Милане".

"Милан" — один из важнейших клубов мира. У нас есть обязанность вернуть его в Лигу чемпионов, это захватывающий вызов. Я счастлив завершить карьеру в "Милане". Мне придется завоевывать место в стартовом составе каждый день, на каждой тренировке", — приводит слова Рейны AS.

35-летний вратарь перейдет в стан "россонери" нынешним летом на правах свободного агента.
Теги: Рейна Милан
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