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Источник: сборная Катара предлагает Зидану 50 миллионов евро в год

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может стать главным тренером сборной Катара.

Как сообщил египетский предприниматель Нагиб Савирис, который является одним из богатейших жителей Египта, французский специалист получил щедрое предложение от Федерации футбола Катара.

"Зидану предложили готовить сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?" – написал Савирис в своем твиттере.
Теги: Сборная Катара Зидан
Сегодня, 14:46
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(2)
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Соглашайся Зидан кроме вознаграждения четыре года будешь жить как шейх без нервов и среди наложниц под ярким солнцем, такое предложение часто не дают, а воможно оно и единственное.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 16:04) #
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  •  (3)
online

На его месте должен был быть я - заявил Радимов smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
завтра гелевый найдет у себя катарские корни


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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