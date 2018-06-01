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Мадридский "Атлетико" готов продать Кевина Гамейро

"Атлетико" предложил французскому "Лиону" приобрести нападающего Кевина Гамейро, сообщает Football Espana.

31-летний форвард выступает в составе "матрасников" в течение последних двух сезонов. За это время он забил 27 мячей во всех турнирах, но при этом не стал основным игроком команды Диего Симеоне.
Теги: Гамейро Атлетико Лион
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