Мадридский "Атлетико" готов продать Кевина Гамейро

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31-летний форвард выступает в составе "матрасников" в течение последних двух сезонов. За это время он забил 27 мячей во всех турнирах, но при этом не стал основным игроком команды Диего Симеоне.
31-летний форвард выступает в составе "матрасников" в течение последних двух сезонов. За это время он забил 27 мячей во всех турнирах, но при этом не стал основным игроком команды Диего Симеоне.
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