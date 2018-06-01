Усман Дембеле заинтересовал тренерский штаб "Арсенала"

"Арсенал" раздумывает над трансфером нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает calciomercato.21-летний француз уже уведомлен об интересе "канониров".В минувшем сезоне Дембеле провел 24 матча в составе "Барселоны" и забил 4 мяча.