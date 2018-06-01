Маурицио Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Роберто Манчини

Стали известны причины отказа от кандидатуры Маурицио Сарри на пост главного тренера "Челси".По информации Sky Sports, одной из возможных причин отказа выкупить контракт итальянского специалиста стал конфликт с бывшим наставником "Интера" Роберто Манчини.Сарри выкрикнул в адрес Манчини обидное слово, которое итальянцы используют в значении "гомосексуалист".Напомним, Роберто Манчини покинул "Зенит" по окончании сезона и возглавил сборную Италии. Сарри же покинул "Наполи" и пока находится без клуба.