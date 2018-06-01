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Маурицио Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Роберто Манчини

Стали известны причины отказа от кандидатуры Маурицио Сарри на пост главного тренера "Челси".

По информации Sky Sports, одной из возможных причин отказа выкупить контракт итальянского специалиста стал конфликт с бывшим наставником "Интера" Роберто Манчини.

Сарри выкрикнул в адрес Манчини обидное слово, которое итальянцы используют в значении "гомосексуалист".

Напомним, Роберто Манчини покинул "Зенит" по окончании сезона и возглавил сборную Италии. Сарри же покинул "Наполи" и пока находится без клуба.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Манчини Челси
Вчера, 23:43
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5
(1)
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:44) #
  • -1
  •  (1)

Таак. Уже интересно. Саари без клуба, Семак зовет Денисова (не подстава ли???) с Анюковым. Гораздо лучше бы, конечно, чтобы подобное происходило со Спартаком, но все одно забавно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот по этой же причине и Григоряна никогда не позовут в Реал. wink


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 00:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
причина там одна,Абраму яйца прищемили
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:01) #
  • +2
  •  (2)

где логика то алло ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Вчера, 23:56) #
  • +2
  •  (2)

Челси ,Манчини ,Гомосексуалист , Сарри , какая-то вырезано-->вырезаноня не складная .
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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