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Москва Краснодар
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Маурицио Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Роберто Манчини
Стали известны причины отказа от кандидатуры Маурицио Сарри на пост главного тренера "Челси".
По информации Sky Sports, одной из возможных причин отказа выкупить контракт итальянского специалиста стал конфликт с бывшим наставником "Интера" Роберто Манчини.
Сарри выкрикнул в адрес Манчини обидное слово, которое итальянцы используют в значении "гомосексуалист".
Напомним, Роберто Манчини покинул "Зенит" по окончании сезона и возглавил сборную Италии. Сарри же покинул "Наполи" и пока находится без клуба.
"Газета.ру"
По информации Sky Sports, одной из возможных причин отказа выкупить контракт итальянского специалиста стал конфликт с бывшим наставником "Интера" Роберто Манчини.
Сарри выкрикнул в адрес Манчини обидное слово, которое итальянцы используют в значении "гомосексуалист".
Напомним, Роберто Манчини покинул "Зенит" по окончании сезона и возглавил сборную Италии. Сарри же покинул "Наполи" и пока находится без клуба.
"Газета.ру"
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