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"Челси" купит Джека Батленда в случае ухода Тибо Куртуа

Голкипер "Сток Сити" Джек Батленд может перейти в "Челси", сообщает Daily Mail.

По информации издания, переход может состояться, если контракт с "синими" не продлит Тибо Куртуа, ранее заявивший, что он хочет вернуться в Мадрид.

"Сток Сити" хочет получить за своего игрока более 30 миллионов фунтов. "Гончары" по итогам сезона заняли 19-е место и вылетели из премьер-лиги.
Теги: Челси Куртуа Батленд
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: Григорий Лодников (Сегодня, 10:08) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 2.06.2018 [жалоба]
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