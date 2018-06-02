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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Умер 18-летний английский футболист
Футболист английского клуба "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс умер во сне в возрасте 18-ти лет.
Отмечается, что Эванс, который являлся капитаном команды, скончался у себя дома.
"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — сказал тренер футболиста Джейми Макгуайер.
"Газета.ру"
Отмечается, что Эванс, который являлся капитаном команды, скончался у себя дома.
"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — сказал тренер футболиста Джейми Макгуайер.
"Газета.ру"
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