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Умер 18-летний английский футболист

Футболист английского клуба "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс умер во сне в возрасте 18-ти лет.

Отмечается, что Эванс, который являлся капитаном команды, скончался у себя дома.

"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — сказал тренер футболиста Джейми Макгуайер.

"Газета.ру"
Сегодня, 14:03
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