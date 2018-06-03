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Мусса Думбия в ближайшее время станет игроком французского "Реймса"

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбия в ближайшее время станет игроком французского "Реймса", сообщает France Football.

23-летний игрок подпишет с новым клубом четырехлетний контракт.
Теги: Ростов Реймс Трансферы
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