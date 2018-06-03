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"Шальке" продлил контракты с Ферманном и Настасичем

Вратарь Ральф Ферман Матия Настасич продлили контракты "Шальке".

Договора обоих футболистов рассчитаны до июня 2022 года. Прежний контракт Настасича действовал до конца сезона-2018/19, Ферманна до лета 2020 года.

Ральф Ферманн является воспитанником гельзенкирхенского клуба.
Теги: Шальке
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