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"Барселона" продлила контракт с Самюэлем Умтити

Защитник Самюэль Умтити подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 24-летнего футболиста с каталонцами рассчитано до 2023 года.

Умтити перешел в "Барселону" в 2016 году после пяти лет в "Лионе". За два сезона француз стал чемпионом Испании (2018), двукратным обладателем Кубка Испании (2017, 2018) и Суперкубка страны (2017).
Теги: Умтити Барселона
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