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Близкий друг Гризманна: Антуан останется в "Атлетико"

По информации ABC, нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн сообщил ряду своих близких друзей о том, что он решил остаться в стане мадридской команды.

Стороны подпишут новый контракт с улучшенными финансовыми условиями для 27-летнего игрока.

Отмечается, что недавняя победа "Атлетико" в Лиге Европы только укрепила идею французу не покидать свой клуб.
Теги: Гризманн
Сегодня, 12:48
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№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
что же за время то такое смутное, что фраза "близкий друг" создает страшнейшую интригу. Близкий друг Роналду, близкий друг Гризмана, близкий друг Смолова
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
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