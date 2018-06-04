По новому контракту сумма отступных за Самюэля Умтити - 500 млн евро

Сумма отступных, прописанная в новом контракте защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, составляет 500 млн евро.Отметим, что в предыдущем договоре сумма отступных составляла 60 млн евро.В нынешнем сезоне вместе с командой француз выиграл чемпионат и Кубок Испании.