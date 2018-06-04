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По новому контракту сумма отступных за Самюэля Умтити - 500 млн евро

Сумма отступных, прописанная в новом контракте защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, составляет 500 млн евро.

Отметим, что в предыдущем договоре сумма отступных составляла 60 млн евро.

В нынешнем сезоне вместе с командой француз выиграл чемпионат и Кубок Испании.

Mundo Deportivo
Теги: Умтити Барселона
Сегодня, 13:18
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(1)
№2 Написал: SVN (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)

с ума сошли,500 млн.,мыльный пузырь скоро лопнет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 13:35) #
  • -4
  •  (4)
online

joy Па-адумаешь... Всего-то половина позор-арены, а ее в России даже детдома себе могут позволить!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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