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"Ливерпуль" предлагает за Яна Облака 90 млн евро

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может перебраться в чемпионат Англии уже этим летом, сообщает испанское изданиеDon Balon.

По информации издания, словенский вратарь является приоритетной трансферной целью "Ливерпуля", который предлагает за его переход 90 млн евро.

При этом сообщается, что Лорис Кариус с большой долей вероятности покинет "Энфилд" этим летом.
Теги: Облак Ливерпуль
Сегодня, 14:03
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3
(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
И Облак и Бекер сейчас стоят очень дорого, но Пул сейчас богатый клуб.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 14:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Купите лучше "рекордсмена" за 5 лямов в пару к Кариусу, будет два клоуна достойных друг друга, цирковое шоу перед домашними матчами можно проводить.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
прошлым летом надо было его покупать


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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