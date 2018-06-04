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"Ливерпуль" предлагает за Яна Облака 90 млн евро
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может перебраться в чемпионат Англии уже этим летом, сообщает испанское изданиеDon Balon.
По информации издания, словенский вратарь является приоритетной трансферной целью "Ливерпуля", который предлагает за его переход 90 млн евро.
При этом сообщается, что Лорис Кариус с большой долей вероятности покинет "Энфилд" этим летом.
По информации издания, словенский вратарь является приоритетной трансферной целью "Ливерпуля", который предлагает за его переход 90 млн евро.
При этом сообщается, что Лорис Кариус с большой долей вероятности покинет "Энфилд" этим летом.
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