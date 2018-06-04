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Дарио Срна в ближайшее время может подписать контракт с "Кальяри"

"Кальяри" проявляет интерес к хорватскому защитнику Дарио Срна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт 36-летнего футболиста с донецким "Шахтером" заканчивается 30 июня, и руководство "горняков" уже сообщило, что не намерено его продлевать. В настоящий момент Срна отбывает полугодичную дисквалификацию за употребление допинга. Он будет доступен для работы с новой командой с 23 августа.

Сейчас хорват находится в Кальяри, где знакомится с городом и инфраструктурой клуба.
Теги: Срна Кальяри
Сегодня, 14:22
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