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Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре предположил, что у тренера команды Пепа Гвардиолы особое отношение к африканцам.

"Я пытался понять, просил мои данные у тренеров по физподготовке. И когда я узнал, что мои показатели как в матчах, так и на тренировках так же хороши или даже лучше, чем у более молодых игроков, я понял, что это не вопрос физики.

Пеп был жесток по отношению ко мне. Думаете, "Барселона" могла бы так поступить с Иньестой? И я задумался: а не из-за моего ли это цвета кожи? Я не первый, кто говорит об этих различиях в отношении. В "Барселоне" некоторые также задавали этот вопрос.

Возможно, к нам, африканцам, некоторые относятся не так, как у другим. У него часто возникают проблемы с африканцами, куда бы он не пришел. И я задаю себе вопросы.

Пеп делает вид, что у него нет этих проблем, потому что он слишком умен, чтобы оказаться в ловушке. Обещаю, когда Гвардиола возглавит команду, в которой будет пять африканцев, я пошлю ему торт", - цитирует Туре Sports.ru со ссылкой на France Football.
Теги: Туре Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 01:20
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№1 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как ты зае6ал..


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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