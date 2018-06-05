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Лионель Месси: я не считаю себя лучшим

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что не считает себя лучшим игроком в мире.

"Я не считаю себя лучшим. Я думаю, что я просто еще один игрок. На поле мы все равны, когда игра начинается", - цитирует Месси Paper Magazine.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 02:02
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 03:14) #
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Ну конечно, Лео...)))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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